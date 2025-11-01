Pak Schaal Podcast
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Baas transformeert tot sterkhouder: "Hij was zelf ook verbaast"

Noah
bron: Algemeen Dagblad
Youri Baas
Youri Baas Foto: © Pro Shots

Rogier Meijer is verrast door de ontwikkeling van Youri Baas bij Ajax. De assistent-trainer van Bayer Leverkusen werkte bij NEC samen met de verdediger en laat in gesprek met het Algemeen Dagblad weten dat hij dit niet had verwacht.

"Ik had dit in alle eerlijkheid niet uit de mouw geschud", grapt Meijer. "Maar hijzelf denk ik ook niet. Ik heb hem vorig seizoen weleens gesproken en hij was zelf in eerste instantie ook verbaasd."

Meijer ziet een multifunctionele speler in Baas. "Bij ons vulde hij het als linksbuiten ook goed in. Niet alleen omdat hij best snel is, maar vooral omdat hij heel snel herkent wat op een bepaalde positie gevraagd wordt."

"Hij leest goed waar ballen vallen en ik zag tegen Chelsea dat hij ook agressiever verdedigt dan in zijn tijd bij NEC. Dan nog zit in het échte verdedigen en duelleren nog wel rek voor hem", vervolgt de man uit Doetinchem.

Zou de verdediger een stap naar een topcompetitie kunnen maken? "Ik zie hier (in de Bundesliga, red.) verdedigers die fysiek en in de lucht verder zijn, maar voetballend lang niet zo goed zijn als Youri", reageert Meijer. "En daar kun je veel mee compenseren."

Zet in op Ajax tegen SC Heerenveen!

Ajax speelt zaterdag de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ajax speelt zaterdagmiddag thuis tegen Heerenveen

"Ajax-routinier revalideerde 'met allerlei fysio's' in Dubai"

0
Robin Veldman bij de spelersbus van SC Heerenveen

Veldman zaterdag terug bij Ajax: "Youri Baas gaf ik skill-trainingen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Youri Baas
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Theo Janssen als trainer van De Treffers

Theo Janssen viert feest: "Ik ga weg als de kantine dicht gaat"

0
Een glimlachende Gertjan Verbeek

Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek kritisch: "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen"

0
Arnold Bruggink

Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"

0
Ismaël Baouf

Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"

0
Arnold Bruggink naast de dug-out van FC Twente

Bruggink kreeg transferverzoek Ajax op avond vóór crematie moeder

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 10 18 25
2 PSV 10 16 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd