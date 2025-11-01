Baas transformeert tot sterkhouder: "Hij was zelf ook verbaast"

Rogier Meijer is verrast door de ontwikkeling van Youri Baas bij Ajax. De assistent-trainer van Bayer Leverkusen werkte bij NEC samen met de verdediger en laat in gesprek met het Algemeen Dagblad weten dat hij dit niet had verwacht.

"Ik had dit in alle eerlijkheid niet uit de mouw geschud", grapt Meijer. "Maar hijzelf denk ik ook niet. Ik heb hem vorig seizoen weleens gesproken en hij was zelf in eerste instantie ook verbaasd."

Meijer ziet een multifunctionele speler in Baas. "Bij ons vulde hij het als linksbuiten ook goed in. Niet alleen omdat hij best snel is, maar vooral omdat hij heel snel herkent wat op een bepaalde positie gevraagd wordt."

"Hij leest goed waar ballen vallen en ik zag tegen Chelsea dat hij ook agressiever verdedigt dan in zijn tijd bij NEC. Dan nog zit in het échte verdedigen en duelleren nog wel rek voor hem", vervolgt de man uit Doetinchem.

Zou de verdediger een stap naar een topcompetitie kunnen maken? "Ik zie hier (in de Bundesliga, red.) verdedigers die fysiek en in de lucht verder zijn, maar voetballend lang niet zo goed zijn als Youri", reageert Meijer. "En daar kun je veel mee compenseren."