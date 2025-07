Baas vertelt over vertrek Farioli: "Het was best wel pittig"

Youri Baas was flink geraakt door het vertrek van Francesco Farioli bij Ajax. In de podcast SEG Stories vertelt de Talent van het Jaar openhartig over hoe het nieuws binnenkwam.

"Het was een hectisch einde. Hij vertelde in de meeting dat hij wegging. Iedereen dacht van: oké? Het was een rare en emotionele dag", aldus Baas. "We kwamen uit die meeting en toen stond het overal al op internet. Het was best wel pittig."

Baas had naar eigen zeggen een sterke band met Farioli. "Je ziet de trainer meer dan je ouders. Week in, week uit zijn ze met je bezig. Misschien dat je ze ooit nog ziet, maar dat zal niet over een paar weken zijn. Na zijn vertrek heb ik hem niet meer gesproken."

Ook het begin van het seizoen onder de Italiaan maakte indruk, toen Farioli besloot hem naar het centrum te verplaatsen. "We keken elkaar aan van: we wisselen om. Toen zei hij: nee, jij daar en hij daar. Je doet gewoon wat hij zegt", lacht Baas. "Na een paar dagen vroeg ik aan een assistent: ga ik nog op mijn eigen positie spelen? Maar ze zeiden: met jouw profiel pas je beter daar. En zo is het gebleven."