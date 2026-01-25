Laatste nieuws
Ajax

Baas wil leidersrol: "Wel het idee dat ze naar me luisteren"

Sara
bron: Ajax Life
Youri Baas viert zijn tweede doelpunt tegen NAC
Youri Baas viert zijn tweede doelpunt tegen NAC Foto: © Pro Shots

Youri Baas zorgde met zijn twee kopgoals voor de eindstand in de Johan Cruijff Arena. De centrale verdediger blinkt uit in het koppen, maar wil zich ook op het veld meer laten horen. 

Baas probeert zich steeds meer als leiderstype te manifesteren, vertelt hij in gesprek met Ajax Life. "Het is best lastig als verdediger om de aanval te bereiken en andersom. Daarom is het goed dat je per linie iemand hebt die de leiding neemt. Dat is soms best lastig, vooral in een vol stadion. De situatie herkennen is één, maar het daadwerkelijk omdraaien, is een tweede. Ik heb gelukkig wel het idee dat ze naar me luisteren, haha!"

Baas vormt het centrum met de piepjonge Aaron Bouwman. Het gaat snel met de ontwikkeling van de achttienjarige, die ook moet leren omgaan met foutjes. Baas probeert hem daarin te helpen. "Aaron is een hele goede speler. Een jonge voetballer, die nog genoeg stappen kan maken. Ik weet zeker dat hij die stappen ook gaat maken. Ik probeer hem te coachen, hem comfortabel te laten voelen en hem te laten leren van de dingen die gebeuren."

