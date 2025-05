Baas wil niks weten van 'makkelijke' suggestie: "Het is wat het is"

Youri Baas wil niet meegaan in de gedachte dat zijn blessure de oorzaak zou zijn van het verval bij Ajax aan het einde van het seizoen. De verdediger viel geblesseerd uit in de cruciale fase van de competitie, waarna de resultaten van de Amsterdammers verslechterden en de titel uit zicht verdween.

In gesprek met Ajax Life krijgt Baas, die inmiddels is uitgeroepen tot Talent van het Jaar, de vraag of zijn afwezigheid misschien van invloed was op de neerwaartse lijn van het team. De 22-jarige Ajacied is daar duidelijk over: "Dat is wel heel makkelijk natuurlijk", reageert hij nuchter. "Ik zei al: ik weet wat ik kan bijdragen aan dit team. Maar om nou te zeggen dat mijn afwezigheid het probleem was."

"Zo’n dip is niet altijd te verklaren. Bijna elke ploeg heeft wel een mindere periode gedurende een seizoen. Voor ons gebeurde dat helaas tegen het einde. Het is wat het is", zegt de verdediger. Ondanks die teleurstellende slotfase overheerst bij Baas het positieve gevoel over zijn seizoen. "Ik denk dat ik dit seizoen echt nooit meer vergeet. Ik heb zoveel mooie momenten meegemaakt."

Hij besluit: "Zeker als je weet waar we vorig jaar stonden met Ajax. Niemand wist vooraf hoe dit seizoen zou verlopen. Als je het dan toch zo goed hebt gedaan… Dat vergeet je natuurlijk nooit meer."