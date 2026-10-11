Baas woest na nieuw puntenverlies Ajax: "Vaak hetzelfde verhaal"

Youri Baas baalt stevig van het nieuwe puntenverlies van Ajax. De Amsterdammers kwamen zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA niet verder dan 1-1 tegen NEC. Volgens de verdediger lag dat vooral aan het missen van de vele kansen.

"Omdat we de kansen niet afmaken", antwoordt Baas bij ESPN op de vraag waarom Ajax niet wist te winnen. "Ik denk dat we echt meer dan genoeg kansen hebben gehad, zowel in de eerste als in de tweede helft. Maar als je ze niet maakt, wordt het lastig."

Volgens Baas had Ajax het niet eenvoudig tegen de speelwijze van NEC. "Ja. Alleen, NEC speelt heel erg één-op-één, dus dan wordt het heel lastig. Ze halen een beetje het tempo uit de wedstrijd en Marc is vandaag heel veel aan de bal geweest. Alsnog heb je meer dan genoeg kansen gehad om goals te maken."