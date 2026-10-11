Baas woest na nieuw puntenverlies Ajax: "Vaak hetzelfde verhaal"
Youri Baas baalt stevig van het nieuwe puntenverlies van Ajax. De Amsterdammers kwamen zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA niet verder dan 1-1 tegen NEC. Volgens de verdediger lag dat vooral aan het missen van de vele kansen.
"Omdat we de kansen niet afmaken", antwoordt Baas bij ESPN op de vraag waarom Ajax niet wist te winnen. "Ik denk dat we echt meer dan genoeg kansen hebben gehad, zowel in de eerste als in de tweede helft. Maar als je ze niet maakt, wordt het lastig."
Volgens Baas had Ajax het niet eenvoudig tegen de speelwijze van NEC. "Ja. Alleen, NEC speelt heel erg één-op-één, dus dan wordt het heel lastig. Ze halen een beetje het tempo uit de wedstrijd en Marc is vandaag heel veel aan de bal geweest. Alsnog heb je meer dan genoeg kansen gehad om goals te maken."
Dat Ajax opnieuw punten laat liggen, zorgt voor frustratie bij de 23-jarige verdediger. "Dat mag natuurlijk niet. Zeker niet. Het is teleurstellend en je bent boos, want het is vaak hetzelfde verhaal. Je creëert genoeg kansen, maar hij gaat er niet in. Dan krijg je het gewoon lastig in de tweede helft."
Trainer Míchel Sánchez wilde richting het duel met NEC ook verbetering zien in het verdedigen. Baas vond dat Ajax op dat vlak niet veel weggaf, al ging het bij de gelijkmaker wel mis. "Volgens mij hebben we niet superveel kansen weggegeven. Alleen, die penalty geef je dom weg. Maar ik denk dat wij genoeg kansen hebben gehad en meer dan NEC", besluit hij.
Bouwman vertelt over incident met Van Bommel: "Er goed vanaf gekomen"
Baas woest na nieuw puntenverlies Ajax: "Vaak hetzelfde verhaal"
'Sportieve en financiële klap voor Ajax': "Kan doorwerken in keuzes"
Lang haalt hard uit naar ex-trainer: "Het grootste verschil is.."
Kraay past mening aan over Ajax-aankoop: "Werkelijk ongelofelijk"
Schuurs lovend over Ajacied: "Een aanwinst voor de Eredivisie"
Linssen verrast door Tadic: "Dan ben je wel een beetje verbaasd"
Franse media vernietigend over Mika Godts: "Koning Balverlies"
Been verbaasd over Ajax-moment: "Dus je mag de voet wel breken"
Tadic haalt hard uit naar media: "Op zoek naar iets negatiefs"
Tolu onthult rol Victor Osimhen: "Hij vertelde mij iets te doen"
Been mist Ajax-speler: "Meer kwaliteit dan al die grote namen"
Ajax verspeelt opnieuw punten en speelt thuis gelijk tegen NEC
Schreuder reageert op Tadic-uitspraken: "Morgen mee aan de slag"
Ajax-fans komen met groot eerbetoon aan Tadic: "Eén van ons"
Opstelling Ajax bekend: Míchel gooit het helemaal om tegen NEC
Kraay Jr. over blessure Kasper Dolberg: "Je kon erop wachten"
Tadic onder vuur na Ajax-uitspraken: "Houd jij je smoel eens"
Amrabat wakkert vuurtje alvast aan: "Ja, dan wordt hij boos hoor"
Míchel belde Ajacied op: "Mij is het gelukkig nooit overkomen"
Sinkgraven tekent nieuw contract bij Eredivisieclub: "Heel blij"
Ajax-target vergeleken met Davinson Sánchez: "Het is een beest"
Míchel na wegvallen Dolberg: "Bij Jong Ajax speelt een Italiaan..."
Ouazane: "Ik denk dat dat voor ons allemaal het grootste doel is"
Míchel vinkt optie af voor vleugels: "Zie hem niet als buitenspeler"
Aaron Bouwman al spoedig in Oranje? "Voor Xavi geen blinde vlek"
Dik over mogelijke derde ring in ArenA: "Dat zou je daarom willen?"
Míchel verklapt vervanger Henrique: "Hij kan daar goed spelen"
Ajax zag transfer afketsen: "Hadden besloten om hier te blijven"
Ajax-spits Konadu laat zich gelden met twee doelpunten in België