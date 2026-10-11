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Baas woest na nieuw puntenverlies Ajax: "Vaak hetzelfde verhaal"

Amber
bron: ESPN
Youri Baas
Youri Baas Foto: © Pro Shots

Youri Baas baalt stevig van het nieuwe puntenverlies van Ajax. De Amsterdammers kwamen zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA niet verder dan 1-1 tegen NEC. Volgens de verdediger lag dat vooral aan het missen van de vele kansen.

"Omdat we de kansen niet afmaken", antwoordt Baas bij ESPN op de vraag waarom Ajax niet wist te winnen. "Ik denk dat we echt meer dan genoeg kansen hebben gehad, zowel in de eerste als in de tweede helft. Maar als je ze niet maakt, wordt het lastig."

Volgens Baas had Ajax het niet eenvoudig tegen de speelwijze van NEC. "Ja. Alleen, NEC speelt heel erg één-op-één, dus dan wordt het heel lastig. Ze halen een beetje het tempo uit de wedstrijd en Marc is vandaag heel veel aan de bal geweest. Alsnog heb je meer dan genoeg kansen gehad om goals te maken."

Dat Ajax opnieuw punten laat liggen, zorgt voor frustratie bij de 23-jarige verdediger. "Dat mag natuurlijk niet. Zeker niet. Het is teleurstellend en je bent boos, want het is vaak hetzelfde verhaal. Je creëert genoeg kansen, maar hij gaat er niet in. Dan krijg je het gewoon lastig in de tweede helft."

Trainer Míchel Sánchez wilde richting het duel met NEC ook verbetering zien in het verdedigen. Baas vond dat Ajax op dat vlak niet veel weggaf, al ging het bij de gelijkmaker wel mis. "Volgens mij hebben we niet superveel kansen weggegeven. Alleen, die penalty geef je dom weg. Maar ik denk dat wij genoeg kansen hebben gehad en meer dan NEC", besluit hij.

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