Baas zag 'muisstille' groepsapp: "Zijn we totaal niet mee bezig"

"We hebben geen verbod gekregen, maar we hebben heel veel ervaren spelers in de groep die al in deze positie zijn geweest" wordt Baas na de wedstrijd geciteerd door Voetbal International. Ajacieden moeten vooral naar zichzelf kijken. "Dat is voor ons als jongere spelers soms lastig, maar daar zijn de oudere spelers voor, om ons daarin te helpen."



De groepsapp van Ajax bleef stil, ondanks dat PSV verloor van Go Ahead Eagles. "Daar zijn we echt totaal niet mee bezig. Ik heb de wedstrijd van PSV gezien, maar niet anders dan hoe ik het hele jaar al naar Eredivisie-wedstrijden kijk", besluit de verdediger.