Baas ziet Ajax goede stappen zetten: "We moeten van ver komen"

Welk gevoel overheerst na dit gelijkspel? "Toch wel teleurstellend", antwoordt Baas, ondanks dat Ajax in het eerste half uur weinig te vertellen had. "Ja, als je daarnaar kijkt, is 2-2 misschien wel de verhouding", vervolgt de verdediger in het Algemeen Dagblad. "Maar het laatste half uur konden we er meer uit halen tegen tien man. Ik vond het te gehaast. We maakten domme fouten, waren teveel aan het dribbelen, gaven slechte voorzetten. Dan krijg je dat."

Toch vindt hij dat het puntenverlies de goede reeks van Ajax niet overschaduwt. "Nee, ik ben zeker blij met de manier waarop we ons deze maand herpakt hebben. Het is nu natuurlijk zuur. Alleen, we zaten er goed in. We moeten van ver komen, maar hebben echt stappen in de goede richting gezet. Dan is het jammer dat we vandaag niet nog zo'n stap zetten. Maar deze reeks geeft moet voor het nieuwe jaar", aldus Baas.