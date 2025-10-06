Baas ziet probleem bij Ajax: "Af en toe is het wel lastig..."

Ajax speelt dit seizoen nog regelmatig met wisselende samenstellingen. Het loopt nog niet soepel bij de Amsterdammers, en Youri Baas ziet dat het puzzelen blijft.

Tegenover Voetbal International zegt de jongeling: "Af en toe is het wel lastig, al die verschillende samenstellingen", geeft Baas toe. "Maar je traint natuurlijk wel heel vaak met elkaar, dus iedereen weet gewoon wat er van hem verwacht wordt. Het is af en toe wennen, maar iedereen weet wat hij moet doen. Ik zie wel vastigheid in het verdedigen, maar het gaat dan ook om de kleine dingen, de margins, zoals de trainer het noemt. Zeker als je één-op-één gaat doorstappen: als je dan één duel verliest, kan je in de problemen komen."

Dat gebeurde ook op Het Kasteel, meerdere malen. Toen Sparta de druk na rust opvoerde, zakte Ajax door zijn hoeven en gaven de Amsterdammers de doelpunten als het ware cadeau. Lentin Goodijk van Voetbal International merkt op: "In dat soort fases blijft opvallen hoe weinig leiderschap er op het veld aanwezig is. Voor de tekortkomingen in het wedstrijdplan moet de blik naar de technische staf. Maar de spelers op het veld krijgen het ook maar moeilijk voor elkaar om problemen op te lossen."