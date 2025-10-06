Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Baas ziet probleem bij Ajax: "Af en toe is het wel lastig..."

Arthur
bron: Voetbal International
Youri Baas
Youri Baas Foto: © Pro Shots

Ajax speelt dit seizoen nog regelmatig met wisselende samenstellingen. Het loopt nog niet soepel bij de Amsterdammers, en Youri Baas ziet dat het puzzelen blijft.

Tegenover Voetbal International zegt de jongeling: "Af en toe is het wel lastig, al die verschillende samenstellingen", geeft Baas toe. "Maar je traint natuurlijk wel heel vaak met elkaar, dus iedereen weet gewoon wat er van hem verwacht wordt. Het is af en toe wennen, maar iedereen weet wat hij moet doen. Ik zie wel vastigheid in het verdedigen, maar het gaat dan ook om de kleine dingen, de margins, zoals de trainer het noemt. Zeker als je één-op-één gaat doorstappen: als je dan één duel verliest, kan je in de problemen komen."

Dat gebeurde ook op Het Kasteel, meerdere malen. Toen Sparta de druk na rust opvoerde, zakte Ajax door zijn hoeven en gaven de Amsterdammers de doelpunten als het ware cadeau. Lentin Goodijk van Voetbal International merkt op: "In dat soort fases blijft opvallen hoe weinig leiderschap er op het veld aanwezig is. Voor de tekortkomingen in het wedstrijdplan moet de blik naar de technische staf. Maar de spelers op het veld krijgen het ook maar moeilijk voor elkaar om problemen op te lossen."

Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen adviseert Ajacied: "Dan moet je gewoon stoppen"

0
Dick Advocaat

Advocaat tipt 'redder' bij Ajax: "Als gezondheid het toe laat"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Youri Baas
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

0
Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd