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Baas ziet probleem bij Ajax: "Daar konden wij niet aan matchen"

Amber
bron: Ziggo Sport
Sofyan Amrabat, Youri Baas en Julian Brandt balen
Sofyan Amrabat, Youri Baas en Julian Brandt balen Foto: © Pro Shots

Youri Baas zag Ajax donderdagavond vooral in de eerste helft tekortschieten tegen Hajduk Split. De Amsterdammers verloren met 2-1 en volgens de verdediger ontbrak het zijn ploeg onder meer aan intensiteit en energie.

"We beginnen de eerste helft echt zwak", erkent Baas tegenover Ziggo Sport. "Qua intensiteit, duels en kwaliteit aan de bal. In de tweede helft gaan we iets meer pushen, maar in de eerste helft hebben we echt heel veel laten liggen."

Vooral op fysiek vlak had Ajax volgens Baas grote moeite met de Kroatische tegenstander. Hajduk Split wist de energie te brengen die bij de Amsterdammers ontbrak.

"We willen meer. Ik had het gevoel dat we overlopen werden in de meters en in de duels. Een combinatie van positie kiezen en van de wil hebben om een duel te winnen. Dat gevoel had ik de eerste helft. Zij hadden er echt zin in, ze gingen volle bak. Daar konden wij niet aan matchen."

Ajax wist daarmee opnieuw niet te winnen. Na het teleurstellende 1-1 gelijkspel tegen NEC volgde tegen Hajduk Split een nederlaag. Baas blijft desondanks geloven dat de ploeg zich kan herstellen.

"We staan nog niet waar we willen staan. We weten gewoon dat we een stuk beter kunnen, dus wat dat betreft heb ik er vertrouwen in."

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