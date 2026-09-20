Baas ziet reactie van Ajax-supporters: "Zegt veel over het spel"

Youri Baas hield zaterdag gemengde gevoelens over aan het gelijkspel van Ajax tegen Excelsior. De Amsterdammers creëerden veel kansen, maar moesten uiteindelijk genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel. Na afloop viel de verdediger vooral op hoe de supporters reageerden op het puntenverlies in eigen huis.

"De reactie van de supporters zegt veel over het spel dat we laten zien", vertelt Baas in gesprek met Ajax Life. "Alleen het draait wel om winnen en punten. Dan kun je heel leuk spelen, maar als je dan niet wint, is het zuur. We speelden prima en verdienden een zege. Dat is positief, maar we trokken ‘m niet over de streep."

Volgens Baas voerde Ajax een groot gedeelte van het strijdplan van de trainer goed uit. "Dat had wel gemoeten", vervolgt hij. "Deze trainer wil dat we druk vooruit zetten en zoveel mogelijk op de helft van de tegenstander voetballen. Daar zijn we op ons best. We losten meer dan dertig schoten op doel. De bal wilde er gewoon niet in. Excelsior krijgt twee echt goede kansen en gaan er ook allebei in. Voor de rest zijn we alleen maar op hun helft geweest. We schoten heel veel, maar scoorden te weinig."