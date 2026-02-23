Baas zorgt voor verbazing: "Dit is toch een ongelooflijk antwoord?"

Kenneth Perez en Kees Kwakman zien dat de standaardsituaties bij Ajax dit seizoen niet goed geregeld zijn. Volgens Youri Baas is dat geen thema bij de Amsterdammers en dat zorgt voor veel verbazing bij het duo.

Baas gaf na de wedstrijd tegen NEC aan dat het bij Ajax niet speelt. "Dit is toch een ongelooflijk antwoord?", reageert een zeer verbaasde Perez in Dit Was Het Weekend. "Dit moet het hoofdthema zijn bij hun op dit moment. Het kan toch niet zo zijn dat je de één na slechtste bent met dode spelmomenten, en het geen thema vindt terwijl je een wedstrijd hebt gespeeld waarin Kaplan drie keer had kunnen scoren uit een corner?"

Ook Kwakman begrijpt weinig van de uitleg van Baas. "We moeten er ook vanaf dat je de goede vrede wil bewaren. Je mag ook wel zeggen als iets slecht is. Hier kom je niet verder mee", aldus de voormalig profvoetballer. "Ik mag hopen dat hij dit niet werkelijk denkt. Even serieus. NEC heeft vier kansen gekregen uit een dood spelmoment."