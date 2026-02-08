Baas: "Zouden het horen als ze iets voor me konden betekenen"

Youri Baas is heel hecht met zijn opa en oma en kent niets dan dankbaarheid voor hun bijdrage aan zijn carrière. Dat vertelt de verdediger van Ajax in een interview met ESPN .

Ondanks zijn jonge leeftijd toont hij zich een steeds beter leider en dat heeft te maken met zijn grootouders. "Die speciale band zal er voor altijd blijven", aldus de verdediger tegenover het genoemde medium. Op zijn vijftiende kwam hij naar Amsterdam en woonde bij een gastgezin, maar dat beviel niet. "Ik heb toen aangegeven dat ik op zoek was naar meer familie om mij heen."

"Mijn opa en oma hebben toen al heel snel gezegd dat ze het wel zouden horen als ze iets voor mij zouden kunnen betekenen", vervolgt Baas. Hij trok daarna in bij zijn opa en oma, waardoor het reizen makkelijker werd voor hem. Zijn opa is nog altijd in leven, zijn oma helaas niet meer.