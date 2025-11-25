VI ZSM
Ajax krijgt transfertip: "Er moet meer uit te halen zijn"
Babangida vertelt over jeugd: "Hij rende achter me aan om me te slaan"

Noah
bron: Trouw
Tijjani Babangida en Louis van Gaal in de Johan Cruijff Arena bij Ajax
Tijjani Babangida en Louis van Gaal in de Johan Cruijff Arena bij Ajax Foto: © Pro Shots

Tijani Babangida had als klein jongetje de droom om voetballer te worden. Die droom kon allesbehalve op goedkeuring van zijn vader rekenen, vertelt de oud-voetballer tegenover Trouw.

Er was niet genoeg geld om het voetballen te kunnen financieren en de vader van Babangida had andere toekomstplannen. De kinderen moesten een beroep uitoefenen met een stabiel inkomen, zoals arts of advocaat.

"Met voetbal was in de jaren tachtig in West-Afrika nog maar weinig geld te verdienen en bijna niemand had de stap naar Europa gemaakt", begint Babangida. Toch liet de Nigeriaan zich niet tegenhouden. "Na school voetbalt hij verder en rent hij naar huis om te eten, snel door naar de islamitische school en door naar het einde van de voetbaltraining dat hij nog net kan meepakken. Zijn moeder gelooft in de droom van haar oudste zoon, maar vader mag van niets weten" valt te lezen in het interview. 

"Pas toen ik een keer ’s nachts moest huilen door een blessure kwam hij erachter dat ik nog zoveel voetbalde. Hij rende achter me aan om me te slaan, maar kreeg me ondanks die blessure niet te pakken. Misschien werd ik daardoor zo snel", grapt Babangida.

Het laatste Ajax Nieuws Tijjani Babangida
