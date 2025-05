Babel fileert analist: "Hij lijkt twee persoonlijkheden te hebben"

Babel begon zijn professionele voetbalcarrière bij Ajax. Liverpool, Fulham, Galatasaray volgden later op zijn cv. "Je moet je als voetballer áltijd sterk opstellen. Mensen verwachten bijna dat je als een robot functioneert. Ik vond dat erg zwaar, maar ik dacht altijd dat het normaal was", vertelt Babel in gesprek met De Telegraaf.

"Het is natuurlijk onwijs spannend als je bijvoorbeeld twee of drie keer achter elkaar hebt verloren en je weet dat er heel veel druk op staat omdat er veel kritiek op het team of individuen is. Er is geen handboek voor hoe je ermee moet omgaan als 50.000 mensen je uitfluiten zodra je de bal hebt. Dat aankunnen is niet voor iedereen weggelegd", zegt Babel.

"Mensen roepen vaak: voetballers worden goed betaald, dus bek houden en deal ermee. Maar we blijven allemaal mensen. Niet iedereen kan daartegen, dat is niet zo gek." Onder andere Johan Derksen is vaak kritisch. "Zijn uitspraken noem ik entertainment, want mensen gaan goed op negativiteit."

"Iets is interessanter wanneer het niet goed gaat dan wanneer het wél goed gaat. Maar het is voor iemand als Johan Derksen heel makkelijk om zonder verantwoordelijkheid dingen uit te kramen." Babel ontmoette Derksen wel eens. Op die momenten was hij heel aardig. "Hij heeft me toen heel vriendelijk begroet, dat was het. Hij lijkt een beetje twee persoonlijkheden te hebben."