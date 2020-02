Geschreven door Jelmer Jager 23 feb 2020 om 20:02

Ryan Babel baalde na afloop voor de camera van FOX Sports over zijn eigen optreden tegen Heracles Almelo (1-0 verlies). De aanvaller weet dat hij nog niet in zijn beste vorm steekt bij Ajax. “Ik heb nog niet laten zien wat ik kan laten zien, helaas. Maar ik heb er al het vertrouwen in dat het nog wel komt.”

“Ik moet me aanpassen aan de positie waar ik kom te spelen. Het is altijd even wennen op een andere positie en in een ander systeem. Maar ook tegen andere tegenstanders”, vervolgt hij. “Daar heb je mee te maken. In de wedstrijden dat we punten laten liggen, speelden we telkens als collectief ook niet lekker. Dus dan is het ook voor mij moeilijker spelen. Maar ik zoek het altijd eerst bij mezelf.”

Komende donderdag staat Ajax voor de zware opgave om een 0-2-achterstand om te buigen tegen Getafe. Babel heeft er nog vertrouwen in de Ajacieden dat gaat lukken. “Donderdag hebben we het thuisvoordeel en dat is altijd goed. Bij Ajax hebben we wel voor hetere vuren gestaan, dus we gaan er vol voor. Alle remmen los donderdag.”