Geschreven door Luuk Janssen 19 jan 2020 om 16:01

© Proshots

Ajax heeft de eerste wedstrijd na de winterstop met 2-1 gewonnen van Sparta Rotterdam. De Amsterdammers waren bij tijd en wijlen zeer slordig, het tempo lag erg laag en er was weinig creativiteit die Ajax gevaarlijk kon maken. Gelukkig voor Ajax trekken ze het over de streep, dankzij de overwinning op Sparta loopt Ajax drie punten uit op nummer twee AZ, hierdoor is het gat vergroot naar zes punten. Ryan Babel sprak met Fox Sports en was niet tevreden met het spel van Ajax, maar is vooral blij weer terug te zijn.

Lekker om terug te zijn

“Het was lekker, was spannend om weer te spelen. Voor de derde keer ben ik terug gekomen, ik heb er van genoten. Eerlijk gezegd was het vandaag niet vanzelfsprekend. Ik heb dit soort wedstrijden vaak gespeeld. Als het lang 1-0 blijft kun je de deksel op je neus gaan krijgen.” Vandaag begon Babel in de spits, bij het Nederlands elftal speelt hij vaak vanaf de zijkanten maar daar is Babel niet mee bezig: “Ik heb geleerd om op alle drie de posities voorin te spelen. Ik denk dat ik links beter ben dan rechts. Het is maar net waar de trainer mij wil gebruiken. Maar ik ben nu niet bezig met het Nederlands elftal, ik focus me op Ajax en we willen hier goede wedstrijden neer zetten.”

Opmerkelijke overstap

Veel mensen keken er gek van op dat Babel er voor koos om naar Ajax te gaan aangezien hij topscorer was bij Galatasaray en ook daar genoeg aan spelen toe kwam: “Soms moet je als speler slim zijn, ik had geen reden om weg te gaan bij Galatasaray maar denk dat het voor mijn spel en vorm beter is. Ik ben terug bij Ajax, verloren zoon is overdreven maar het is goed om terug te zijn.”