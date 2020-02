Geschreven door Jessica Westdijk 13 feb 2020 om 20:02

Ryan Babel moest bij Ajax best weer een beetje wennen na zijn terugkeer, zo vertelt hij aan AjaxLife. Woensdagavond tegen Vitesse scoorde hij voor het eerst weer sinds zijn rentree.

Babel begon nog even in de spits tijdens de eerste duels, maar inmiddels speelt hij op zijn favoriete plek: de linkerflank. Die linkerflank bestrijkt hij samen met Nico Tagliafico: “Ook voor de andere jongens was het wennen. Wat wil Ryan, wat vindt hij lekker? De wisselwerking met Nico (Tagliafico, red.) gaat steeds beter. En tegen PSV had ik vanuit de spits een goede loopactie. Je moet wel je loopje maken, ook al is er een kans dat je de bal niet krijgt. En nu opende het gat”, vertelt hij.

De aanvaller is onder de indruk van zijn Argentijnse teamgenoot, die de assist bij de goal van Ryan Gravenberch afleverde: “Ja, het is ongelooflijk! Hij is echt een machine. Hij is klein van stuk, maar erg sterk en gaat vol de duels in. Het lijkt soms alsof hij geen pijn kent. Ik vind het als aanvaller altijd vervelend om tegen zo’n bijtertje te spelen, maar Nico verscheurt je.”