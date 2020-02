Geschreven door Jelmer Jager 13 feb 2020 om 00:02

Ryan Babel opende de score voor Ajax in de kwartfinale van de beker. De aanvaller zag dat die goal bevrijdend werkte voor zijn ploeg. “We hadden na de eerste minuut even nodig om op gang te komen. Ook vanwege het veld. De 0-1 geeft een bepaalde bevrijding. Na de 0-2 voelde je wel dat het over was”, begint de Ajacied tegenover FOX Sports.

“De druk werd iets minder van ons na rust. En toen kreeg Vitesse wat kansen en corners. Dan moet je scherp blijven en dat deden we gelukkig. Daarna viel gelukkig vrij snel de 0-2.”

Traoré

Babel scoorde op aangeven van Traoré, die samen met Van de Beek de aanval opzette. De Burkinees had een groot aandeel in de aanval en gaf uiteindelijk de voorzet waaruit Babel scoorde. De aanvaller is lovend over Traoré. “Traoré is heel leergierig en heeft veel kwaliteiten. Van nature is hij heel sterk. Er zit heel veel potentie in, dus dat heeft Ajax goed gezien. Hij moet ook nog veel leren natuurlijk, maar hij is aardig op weg. Hij gaf een hele goede voorzet en dan moet je ‘m binnen tikken.”