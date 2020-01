Geschreven door Jordi Smit 18 jan 2020 om 12:01

© Proshots

Ryan Babel is blij weer terug te zijn in zijn geliefde Amsterdam. Tijdens een interview met Inside Ajax vertelt Babel over de totstandkoming van de transfer.

Eerste contact

“Het begon een beetje in december”, legt Babel uit. “De reden vanuit Ajax was duidelijk. Voor mij was het ook meteen een mogelijkheid. Het was afwachten wat Galatasaray ervan vond, omdat zij financieel problemen hebben. Daar kon ik ze bij helpen.” Voor er contact was las Babel een interview met Overmars waarin hij zei dat Ajax versterking zocht. “Iemand die er meteen kon staan en geen aanpassingstijd nodig had. Dan blijft er heel weinig over. Aan de meeste spelers die er meteen staan hangt een prijskaartje. Ik was vrij goedkoop. Dat was voor mij vrij duidelijk.”

Europees Kampioenschap

Het was echter nog niet direct een uitgemaakte zaak, omdat beide clubs nog moesten onderhandelen. “Je hebt met clubs te maken. Galatasaray is een heel grote club. Bij wijze van spreken het Ajax van Turkije. Zo’n stap was voor mij belangrijk, omdat we een een moeizaam half jaar hebben gedraaid. Ik wilde niet nog zo’n half jaar, want het EK is voor mij een laatste mogelijkheid om op een eindtoernooi te spelen. Of dat de doorslag gaf? Ja. Ik kom in een team terecht dat in vorm is, goed voetbal speelt zoals ik het geleerd heb. Dat helpt mij in m’n vorm. Hopelijk kan ik in vorm binnenkomen bij het Nederlands elftal.”

Amsterdamse humor

Babel maakt zich momenteel op voor zijn derde periode in Amsterdam. Hij herkent ook nu bepaalde aspecten die nog altijd niet zijn veranderd. “De Amsterdamse humor, de Ajax-bluf, de trotsheid. Je merkt dat je van je af moet bijten. Het is mooi om te zien dat ook de jonge jongens dat hebben.” Aan kleedkamerhumor dan ook geen gebrek. “Ik weet al wel voor wie ik een beetje op moet passen. Sowieso Quincy. Volgens mij kan Onana er ook wel wat van. Het is een beetje uitkijken.”