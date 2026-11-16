Zondag was Babel weer even terug in de Johan Cruijff ArenA voor de Legends-wedstrijd. Daar werd hij door VoetbalPrimeur gevraagd naar een terugkeer in de voetballerij. "Ja, misschien ooit. Ik moet mezelf nog enorm ontwikkelen, maar met zo’n carrière hoef ik er niet per se haast achter te zetten", laat hij weten.

De voormalig aanvaller geniet van zijn voetbalpensioen. "Ik ben me nu nog aan het oriënteren, maar het lijkt me altijd leuk en goed als je oude Ajax-jongens kan binden aan de club. Ik denk dat het overall ook beter voor de club is, dus ik hoop dat ze in de toekomst weer gaan kijken naar jongens die iets voor de club kunnen betekenen. Dat zou mooi zijn."