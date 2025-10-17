AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Babel verhuurde huis aan ploeggenoot: "Maakte er nachtclub van"

Amber
bron: X (voorheen Twitter)
Ryan Babel namens Liverpool
Ryan Babel namens Liverpool Foto: © Pro Shots

Ryan Babel heeft na achttien jaar eindelijk zijn woning in Liverpool verkocht. De oud-aanvaller van onder meer Ajax en Liverpool neemt met gemengde gevoelens afscheid van het huis waar hij, naar eigen zeggen, 'volop heeft geleerd, gelachen en fouten heeft gemaakt'.

Eén van de meest memorabele herinneringen? Royston Drenthe, die zijn woning ooit in een nachtclub veranderde. Babel vertelt op zijn X-account over het bijzondere hoofdstuk in zijn leven: "Hij vergat in zijn Everton-tijd zijn huur te betalen en besloot zelfs om een nachtclub in mijn huis te bouwen zonder mijn toestemming. Je kan het niet verzinnen." Toen Drenthe in 2011 op huurbasis naar Everton vertrok, huurde hij het huis van zijn oud-Oranje-teamgenoot Babel, die zelf naar Hoffenheim was vertrokken.

Babel gaat het huis na achttien jaar verkopen, maar laat veel herinneringen achter. "Het was de eerste plek waar ik woonde nadat ik het huis van mijn ouders uitging. Het huis zit vol met opwinding, fouten en lessen. Wie het huis dan ook koopt, ik hoop dat het jou evenveel plezier opbrengt als het voor mij heeft betekend", zo klinkt het.

