Babel wil 'andere' Eredivisie: "Zwarte trainers belangrijkste rol"

Ryan Babel ziet een nieuw tijdperk opkomen in het voetbal, zo schrijft de voormalig international van Oranje op LinkedIn. De 39-jarige Amsterdammer voorspelt dat steeds meer zwarte trainers de belangrijkste posities zullen gaan bekleden, iets wat in de Nederlandse Eredivisie nog lang niet vanzelfsprekend is.

"Ik geloof dat er een nieuw tijdperk aanbreekt in het voetbal. Een tijdperk waarin meer zwarte trainers de belangrijkste rollen gaan vervullen. Niet alleen aanwezig zijn, maar ook leiding geven. Verantwoordelijkheid nemen en nieuwe perspectieven bieden die het spel vooruit helpen", begint hij zijn verhaal.

Babel benadrukt dat het in de Eredivisie nog niet vaak voorkomt dat trainers van kleur de hoofdrollen vervullen. "Verschillende ervaringen leiden tot verschillende leiderschapsstijlen. En dat soort leiderschap kan het voetbal op krachtige wijze vooruit helpen. Geloof me... die persconferenties gaan interessant worden!"

Daarnaast ziet Babel een mentaliteitsverandering bij de spelers. "Ook bij de voetballers zelf. Steeds meer spelers beseffen dat een carrière in het voetbal niet eeuwig duurt en dat het leven na het voetbal net zo goed voorbereiding verdient. Spelers denken meer op de lange termijn, leren over financiën, bouwen netwerken op en creëren kansen buiten het veld."

De voormalig aanvaller dankt zijn zaakwaarnemer voor de lessen die hij heeft geleerd. "Die lessen hebben deuren geopend en kansen gecreëerd die ik anders waarschijnlijk niet had gezien. Want de realiteit is simpel: het spel eindigt, je nalatenschap zou dat niet moeten doen", besluit Babel.