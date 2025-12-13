Kick-off
Verweij: "Die is op de bestuursvergadering uit zijn plaat gegaan"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Babel ziet oplossing voor Ajax': "Hij neemt de boel op sleeptouw"

Arthur
bron: VoetbalPrimeur
Ryan Babel namens Ajax
Ryan Babel namens Ajax Foto: © Pro Shots

Ryan Babel houdt zich tegenwoordig vooral bezig met zijn ondernemingen en zijn podcast The Legacy Show, maar een terugkeer in de voetballerij sluit hij niet volledig uit. In gesprek met VoetbalPrimeur vertelt de 38-jarige oud-international over zijn leven na het voetbal, de situatie bij Ajax en het Nederlands elftal.

Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat Ryan Babel definitief stopte als profvoetballer. De geboren Amsterdammer zat toen al geruime tijd zonder club. "Ik had die keuze eigenlijk al wat langer voor mezelf gemaakt", blikt hij terug. 

"Ik was superfit en vond mezelf nog goed genoeg om bij bepaalde teams mee te kunnen draaien, maar ik merkte dat mijn leeftijd tegen me gebruikt werd. Daardoor was er eigenlijk alleen interesse van clubs uit lagere divisies of landen die niet bij me pasten. Daarom heb ik er destijds voor gekozen om de eer aan mezelf te houden en er een punt achter te zetten."

De naam van Wesley Sneijder wordt naar verluidt genoemd binnen Ajax. Ziet Babel hem als een goede optie? "Zeker. Ik zou dan niet alleen Wesley nemen, maar een team om hem heen bouwen met mensen met wie hij ook een klik heeft. Sneijder is een heel goede optie om daar de boel op sleeptouw te nemen. Hij zal niet direct voor alles een oplossing weten, maar bij hem komt het wel uit een Ajax-hart. Dat zou een eerste stap kunnen zijn om het Ajax-DNA terug te krijgen."

Zet in op Ajax tegen Feyenoord!

Ajax speelt zondagmiddag de Klassieker tegen Feyenoord. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

'Maduro ziet bij Feyenoord link aan Ajax-interesse': "Voordeel"

0
Luciano Valente

FOTO'S | Feyenoorder Valente als kind gespot in Ajax-kleding

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Michael Reiziger

Reiziger wilde de nieuwe trainer van Ajax worden: "Natuurlijk"

0
Anco Jansen

Jansen zet vraagtekens bij Ajax-gerucht: "Kan toch niet zo zijn?"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 NEC Nijmegen 15 14 27
4 Ajax 15 8 26
5 AZ 15 4 25
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd