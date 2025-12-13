'Babel ziet oplossing voor Ajax': "Hij neemt de boel op sleeptouw"

Ryan Babel houdt zich tegenwoordig vooral bezig met zijn ondernemingen en zijn podcast The Legacy Show, maar een terugkeer in de voetballerij sluit hij niet volledig uit. In gesprek met VoetbalPrimeur vertelt de 38-jarige oud-international over zijn leven na het voetbal, de situatie bij Ajax en het Nederlands elftal.

Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat Ryan Babel definitief stopte als profvoetballer. De geboren Amsterdammer zat toen al geruime tijd zonder club. "Ik had die keuze eigenlijk al wat langer voor mezelf gemaakt", blikt hij terug.

"Ik was superfit en vond mezelf nog goed genoeg om bij bepaalde teams mee te kunnen draaien, maar ik merkte dat mijn leeftijd tegen me gebruikt werd. Daardoor was er eigenlijk alleen interesse van clubs uit lagere divisies of landen die niet bij me pasten. Daarom heb ik er destijds voor gekozen om de eer aan mezelf te houden en er een punt achter te zetten."

De naam van Wesley Sneijder wordt naar verluidt genoemd binnen Ajax. Ziet Babel hem als een goede optie? "Zeker. Ik zou dan niet alleen Wesley nemen, maar een team om hem heen bouwen met mensen met wie hij ook een klik heeft. Sneijder is een heel goede optie om daar de boel op sleeptouw te nemen. Hij zal niet direct voor alles een oplossing weten, maar bij hem komt het wel uit een Ajax-hart. Dat zou een eerste stap kunnen zijn om het Ajax-DNA terug te krijgen."