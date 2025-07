Bakker raakt zwaar geblesseerd en 'mist kans op transferdeal'

Maandag volgt een operatie in Rome, waarna hij naar verwachting minimaal zes maanden uit de roulatie is. De blessure betekent dat Bakker de hele eerste seizoenshelft moet missen. Ook een mogelijke transfer lijkt hierdoor van de baan, zo meldt Voetbal International. De verdediger stond in de belangstelling van meerdere Franse clubs na een sterke verhuurperiode bij Lille.

Bakker ligt nog tot medio 2027 vast bij Atalanta, dat hem in 2023 overnam van Bayer Leverkusen. Hij kwam eerder ook uit voor Paris Saint-Germain, waar hij zijn eerste buitenlandse ervaring opdeed.

De blessure komt op een pijnlijk moment voor de voormalig jeugdinternational, die hoopte op een nieuwe stap in zijn carrière. Voor nu moet hij zich richten op een lange revalidatie.