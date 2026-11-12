Maarten Wijffels ziet PSV nog altijd als favoriet voor het kampioenschappen. De Eindhovenaren pakten vorig weekend de koppositie terug en hebben nu 1 punt meer dan Ajax en Feyenoord.

PSV lag even achter op Feyenoord, maar heeft dat gat nu weer gedicht. "Zij zijn de te kloppen ploeg", stelt Wijffels over PSV in Voetbalpraat van ESPN. "Ze hebben niet meer de verschilmakers als Saibari, Tillman en Veerman, maar kwalitatief is het nog steeds de beste ploeg van Nederland. Het verschil zal wel minder groot zijn dan vorig jaar", verwacht de verslaggever van het AD.

Rypke Bakker voorspelt dat er uiteindelijk twee clubs tot het einde strijden om de landstitel. "Ik denk tussen Ajax en PSV, omdat zij een bredere selectie hebben dan Feyenoord", aldus de journalist van NU.nl. "Ik denk dat PSV het gaat redden, want waarschijnlijk is het Champions League-avontuur in januari klaar. Ajax gaat nog tot maart en misschien wel april in de Conference League spelen, dus heeft dan een dubbel programma", beseft Bakker.