Bakker waarschuwt Ajax: "Ze gaan het daardoor echt zwaar krijgen"
Maarten Wijffels ziet PSV nog altijd als favoriet voor het kampioenschappen. De Eindhovenaren pakten vorig weekend de koppositie terug en hebben nu 1 punt meer dan Ajax en Feyenoord.
PSV lag even achter op Feyenoord, maar heeft dat gat nu weer gedicht. "Zij zijn de te kloppen ploeg", stelt Wijffels over PSV in Voetbalpraat van ESPN. "Ze hebben niet meer de verschilmakers als Saibari, Tillman en Veerman, maar kwalitatief is het nog steeds de beste ploeg van Nederland. Het verschil zal wel minder groot zijn dan vorig jaar", verwacht de verslaggever van het AD.
Rypke Bakker voorspelt dat er uiteindelijk twee clubs tot het einde strijden om de landstitel. "Ik denk tussen Ajax en PSV, omdat zij een bredere selectie hebben dan Feyenoord", aldus de journalist van NU.nl. "Ik denk dat PSV het gaat redden, want waarschijnlijk is het Champions League-avontuur in januari klaar. Ajax gaat nog tot maart en misschien wel april in de Conference League spelen, dus heeft dan een dubbel programma", beseft Bakker.
"Ze gaan het daardoor echt zwaarder krijgen na de winterstop en dat kan net het verschil maken", voorspelt hij. "Zij spelen in de Conference League en gaan sowieso door. Eer je in de Conference League echt een goede tegenstander krijgt, zit je in de kwartfinale. Dan gaat het over twee wedstrijden en in de knock-outfase heb je een heel ander soort beleving", constateert Bakker.
"Ajax verliest van Split, maar er is natuurlijk helemaal niks aan de hand", benadrukt hij. "Dat is de competitiefase, dan maakt het niet uit. Als Ajax in de kwartfinale van de Conference League tegen Split speelt, dan gaat het wel goed komen en gaan ze gewoon heel ver komen. Voor PSV ziet het er in de Champions League heel moeilijk uit", besluit Bakker over de ploeg van Peter Bosz.
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