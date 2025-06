Balende Jorrel Hato: "Vind dat wij de finale hoorden te spelen"

Jong Oranje werd woensdagavond uitgeschakeld op het EK. In de halve finale was Jong Engeland met 2-1 te sterk door twee goals van Harvey Elliott.

"De manier waarop we de goals weggeven is niet goed. We geven het makkelijk weg, terwijl we in de wedstrijd zaten. En zij hebben kwaliteit", stelt Hato na de uitschakeling. De Ajacied, die door een schorsing van Devyne Rensch aanvoerder was, weet dat er niet goed werd verdedigd bij de 2-1. "We stonden er met z'n allen omheen. Een beetje alibi drukzetten. Dat is slecht van ons."

"Er was niet veel aan de hand. Het is zo zonde. We hebben de afgelopen wedstrijden zo goed verdedigd... Maar ik vind dat wij de finale hoorden te spelen. Het is jammer, klote."

"Of de kracht wegvloeidde? Ja, dat vind ik wel", erkend de verdediger dat het voor veel spelers een lang seizoen was. "Je ziet dat het minder wordt. Maar we zaten lang in de wedstrijd, het bleef 1-1 door een goede goal van Noah (Ohio, red.). Het is zonde."