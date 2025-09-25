Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Ballon d'Or-winnaar Dembele post foto met oude bekende van Ajax

Tom
bron: Instagram
Ousmane Dembele met de Ballon d'Or
Ousmane Dembele met de Ballon d'Or Foto: © Pro Shots

Ousmane Dembélé heeft op Instagram een foto gepost met voormalig Ajax-directeur Sven Mislintat. In 2023 was hij vier maanden directeur voetbalzaken bij Ajax. 

De foto is gemaakt nadat Dembele is uitgeroepen tot winnaar van de Ballon d'Or. De Fransman en Mislintat hebben een verleden bij Borussia Dortmund, waar de Duitser zorgde voor zijn komst. 

Bekijk de foto hieronder. 

Ousmane Dembele en Sven Mislintat
Ousmane Dembele en Sven Mislintat Foto: © Screenshot Instagram

De Johan Cruijff ArenA

Voorzitter RvC Gehrels vertrekt: "Goed en verantwoord moment"

0
Pius Ikedia in actie voor Ajax

Ikedia over memorabele wedstrijd: "Heb mijn excuses aangeboden"

0
Sven Mislintat
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Marcel van Roosmalen in Amsterdam

Van Roosmalen haalt uit naar Heitinga: "Zaal vol met kleuters"

0
