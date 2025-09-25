Het laatste Ajax Nieuws
Ballon d'Or-winnaar Dembele post foto met oude bekende van Ajax
Ousmane Dembele met de Ballon d'Or Foto: © Pro Shots
Ousmane Dembélé heeft op Instagram een foto gepost met voormalig Ajax-directeur Sven Mislintat. In 2023 was hij vier maanden directeur voetbalzaken bij Ajax.
De foto is gemaakt nadat Dembele is uitgeroepen tot winnaar van de Ballon d'Or. De Fransman en Mislintat hebben een verleden bij Borussia Dortmund, waar de Duitser zorgde voor zijn komst.
Bekijk de foto hieronder.
Ousmane Dembele en Sven Mislintat Foto: © Screenshot Instagram
