Lesley Bamberger heeft tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ajax gereageerd op het aanstaande vertrek van Menno Geelen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen benadrukt dat de beslissing in gezamenlijk overleg is genomen. Tegelijkertijd wil hij nog niet uitgebreid stilstaan bij het afscheid van de algemeen directeur, die pas op 1 april 2027 vertrekt.

"We hebben het gezamenlijk besloten. Vrijdag heb ik benadrukt dat we hem dankbaar zijn wat hij voor Ajax heeft betekend en nog steeds betekent. Het is te vroeg om nu al in de verleden tijd te spreken, laat staan om over afscheid te spreken", aldus Bamberger.

Volgens Ajax Showtime begon Bamberger de vergadering met een toelichting op de situatie van Geelen. Het nieuws over diens aanstaande vertrek werd vorige week vrijdag bekendgemaakt.

"Hij hielp Ajax door moeilijke periodes heen te loodsen toen hem werd gevraagd de taak als algemeen directeur op te pakken. Daarbij is hij altijd loyaal geweest aan Ajax. Meer wil ik er nu niet over zeggen. Ik verwijs u verder naar het persbericht van vrijdag."

De RvC-voorzitter benadrukt dat Geelen de Amsterdamse club in een moeilijke periode heeft geholpen. Volgens hem heeft de algemeen directeur zich altijd loyaal opgesteld richting Ajax.

Naast de situatie van Geelen komt tijdens de aandeelhoudersvergadering ook de bestuurlijke organisatie van Ajax ter sprake. De Raad van Commissarissen onderging afgelopen maart een ingrijpende verandering. Er traden vijf nieuwe leden aan en Bamberger werd voorzitter. De eerste maanden werden volgens hem vooral gebruikt om kennis te maken met verschillende betrokkenen bij Ajax en inzicht te krijgen in de organisatie.

De RvC ziet het als zijn taak om toezicht te houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de club. "Dat doen we bij voorkeur in stilte", vertelt Bamberger.

De afgelopen periode hield de raad zich onder meer bezig met de transferperiode. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met de Bestuursraad om de onderlinge doelstellingen en verwachtingen beter op elkaar af te stemmen.