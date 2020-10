Geschreven door Jessica Westdijk 05 okt 2020 om 21:10

Hassane Bandé keert terug bij Ajax. De aanvaller was eigenlijk ook nog dit complete seizoen verhuurd aan FC Thun. De Zwitserse club degradeerde deze zomer echter naar het tweede Zwitserse niveau, waardoor het beter was om weer te vertrekken.

We zochten Bandé onlangs op in Zwitserland en hij gaf toen aan samen met Ajax naar een nieuwe club voor dit seizoen te zoeken. Het lijkt erop dat die club dus niet gevonden is, want de Burkinees keert nu vervroegd terug naar Ajax. In Amsterdam ligt hij nog tot medio 2023 vast.

Vlak na zijn binnenkomst bij Ajax in de zomer van 2018 brak Bandé zijn been in een oefenduel, waarna hij meer dan een jaar uit de roulatie was. Daarna maakte hij wat minuten voor Jong Ajax, waarna hij verhuurd werd aan FC Thun.