Geschreven door Idse Geurts 29 mrt 2022 om 14:03

Wellicht zijn sommige Ajacieden hem al vergeten, maar Hassane Bandé is officieel nog steeds een speler van Ajax. In 2018 kwam de speler uit Burkina Faso nog voor acht miljoen euro over van KV Mechelen. Echter, na een zware blessure speelde Bandé vrijwel geen enkele rol meer bij Ajax. Op dit moment komt de aanvaller dan ook op huurbasis uit voor NK Istra uit Kroatië. Tegenover het Gazet van Antwerpen laat Bandé echter weten dat hij niet blij is met de gang van zaken bij Ajax.

Na zijn blessure kreeg Bandé nauwelijks kansen op speeltijd en voelde hij geen steun binnen Ajax. “Mentaal werd ik aan mijn lot overgelaten. Ik heb mijn situatie proberen aan te kaarten, maar kreeg geen antwoord. Volgens Marc Overmars was het een keuze van de coach waar ik me bij moest neerleggen”, stelt de aanvaller. Doordat hij geen duidelijke antwoorden kreeg, was het voor Bandé moeilijk te begrijpen dat hij niet bij de selectie zat. “Carel Eiting, die net als ik terugkwam uit een zware blessure, mocht wel gewoon bij de A-kern blijven. Dan ga je jezelf afvragen of er misschien toch iets meer meespeelde”, laat Bandé weten.

Toch heeft de aanvaller onlangs toch een positieve ervaring met Ajax gehad. “Klaas-Jan Huntelaar is me vorige week komen opzoeken in Kroatië om een wedstrijd van mij te bekijken. Een teken van respect, wat ik miste bij Overmars”, besluit de 23-jarige speler.