Geschreven door Jessica Westdijk 09 feb 2021 om 16:02

Hassane Bandé werd afgelopen seizoen verhuurd aan het Zwitsers FC Thun. Daar zou hij eigenlijk ook dit seizoen nog spelen, maar de ploeg degradeerde en daarop keerde de aanvaller eerder terug naar Ajax.

Sindsdien zat hij bij de selectie van Jong Ajax, totdat er een nieuwe club voor hem gevonden was. Dat is inmiddels het geval. Bandé wordt de komende anderhalf jaar verhuurd aan NK Istra uit Kroatië. Overigens zou zich deze zomer zomaar een vergelijkbaar scenario voor kunnen doen: Istra is op dit moment met 13 punten de hekkensluiter in de competitie. Het staat 2 punten achter op de nummer 9.

Bandé ligt bij Ajax nog tot medio 2023 vast.