Geschreven door Jessica Westdijk 25 aug 2022 om 15:08

Hassane Bandé verlaat Ajax definitief. De aanvaller gaat naar het Franse Amiens SC, dat uitkomt in de Ligue 2.

In de zomer van 2018 kwam hij over van het Belgische KV Mechelen, waar hij een sterke indruk had gemaakt. Al snel werd hij echter getroffen door het noodlot. In juli liep hij een zware beenblessure op in een oefenduel met Anderlecht. Het duurde een jaar voordat hij weer op het veld stond en op 19 oktober 2019 maakte hij zijn debuut in Jong Ajax.

Daarna werd hij door Ajax verhuurd aan het Zwitserse FC Thun en vervolgens aan het Kroatische NK Istra. Tot een officieel debuut in Ajax 1 kwam het nooit voor Bandé.