Geschreven door Auke Kooreman 31 okt 2020 om 10:10

Hassane Bandé maakte in 2018 de overstap van KV Mechelen naar Ajax. De jonge getalenteerde buitenspeler was gewild in Europa en koos uiteindelijk voor een avontuur in Amsterdam. Het avontuur bracht door onder meer blessures en een uitleenperiode Bande niet veel goeds.

Bandé was heel blij om weer terug te zijn en stond dus ook met een grote glimlach voor camera van FOX Sports. “Het voelde heel goed om weer op het veld te staan voor Ajax. Het was een lange tijd geleden, maar ik ben nu fit en blij om weer actief te zijn.” Het was voor Bandé niet al te gemakkelijk bij Ajax. In zijn eerste voorbereiding liep hij een ernstige blessure op en mede daardoor raakte hij een beetje uit beeld bij profclub uit de Nederlandse hoofdstad.

De rappe buitenspeler is nu weer terug en wil graag weer in beeld komen voor Ajax 1. “Mijn grote doel is om Ajax 1 te halen. Na anderhalf jaar blessure leed moet ik weer wedstrijdritme op doen. Ik heb meer wedstrijden nodig om terug in mijn oude vorm te komen,” legt hij uit. De jarige aanvaller is ambitieus, maar zit een plek bij Ajax 1 erin voor de buitenspeler? Concurrentie van Labyad, Neres, Tadic enzovoort, maar Bandé zal hard werken en zijn doel niet aanpassen.