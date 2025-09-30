Kick-off
"Bang dat El Karouani bij Ajax hetzelfde verhaal wordt als Wijndal"
Ajax transfergeruchten en nieuws

"Bang dat El Karouani bij Ajax hetzelfde verhaal wordt als Wijndal"

Amber
bron: Kick-Off
Souffian El Karouani
Souffian El Karouani Foto: © Pro Shots

Ajax worstelt dit seizoen op meerdere posities, maar de linksback blijft een van de meest besproken zorgen. Owen Wijndal is momenteel de eerste keuze onder John Heitinga, en volgens Valentijn Driessen is een betere vervanger vinden geen eenvoudige opgave.

In de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf werd besproken of Souffian El Karouani afgelopen zomer niet haalbaar was voor Ajax. FC Utrecht werkte toen niet mee aan een transfer naar Spartak Moskou, en desondanks grepen de Nederlandse topclubs niet toe.

"El Karouani is hetzelfde verhaal als Wijndal", begint Driessen. "Dat lijkt heel wat, omdat het aanvallend veelbelovend oogt. Dat was bij Wijndal ook, maar die is bij Ajax gigantisch door het ijs gezakt."

Presentator Pim Sedee merkt op dat El Karouani iets ‘beslissender’ is dan Wijndal. "Nou, niet als je het vergelijkt met zijn periode bij AZ”, reageert Driessen direct. "Bij AZ deed Wijndal het namelijk heel goed en zat hij gewoon tegen het Nederlands elftal aan."

"Maar ik ben bij El Karouani bang voor hetzelfde verhaal als bij Wijndal", vervolgt Driessen. "Het is weer een stap hogerop, met net weer wat meer druk."

El Karouani is dit seizoen tot dusver echter een van de lichtpunten bij FC Utrecht. De linkervleugelverdediger was in veertien officiële duels al goed voor twee doelpunten en acht assists.

