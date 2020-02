Geschreven door Jessica Westdijk 06 feb 2020 om 19:02

Emran Barakzai doorliep de jeugdopleiding van Ajax. Hij schopte het tot Jong Ajax, maar daarna werd zijn contract niet verlengd. Hij was nog even op proef bij Go Ahead Eagles, maar besloot daarna op lager niveau te gaan voetballen en zich te richten op zijn studie geneeskunde.

Nog altijd heeft hij profijt van zijn periode bij Ajax, vertelt hij aan Het Amsterdamsche Voetbal: “Je wordt echt gedisciplineerd. Dat helpt gewoon bij je dagelijkse leven, waaronder mijn studie.” Over tweeënhalf jaar is zijn studie geneeskunde klaar en dan wil hij doorstuderen voor sportarts. “Het is zeer lastig om sportarts te worden. Je moet jezelf daardoor flink onderscheiden van de andere. Ik hoop daarom dat ik met mijn Ajax-verleden een kleine voorsprong heb op de rest.”

Ondertussen voetbalt hij nog vooral voor zijn plezier, in het tiende elftal van DVVA. “Het is heerlijk om af en toe nog eens op het veld te staan. Ik houd namelijk nog altijd van het spelletje. Ondanks dat het niveau ver onder mijn kunnen ligt, vind ik het leuk om met de bal bezig te zijn. Daarnaast is het leuk om samen met de jongens na de wedstrijd in de kantine te zitten. Dus zolang mijn lichaam het toelaat, blijf ik voetballen”, aldus Barakzai.