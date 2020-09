Geschreven door Kevin Ligtvoet 23 sep 2020 om 13:09

Woensdag is officieel bekend gemaakt dat Nelson Semedo officieel vertrekt bij FC Barcelona. Hij speelt komend seizoen in de Premier League, voor Wolverhampton. Hiermee maken de Catalanen ruimte voor het aantrekken van Sergiño Dest. Volgens onder andere TV3 en Sport is er al een akkoord tussen Ajax en zijn mogelijk nieuwe werkgever en De Telegraaf heeft ook gemeld dat ze zich officieel hebben gemeld bij Marc Overmars.

Voordat Barcelona spelers mag aantrekken, moeten ze eerst verkopen. Nu de Portugese rechtsachter is vertrokken kunnen ze dus kijken naar vervanging en komen ze uit bij Sergiño Dest. Ook Bayern München is geïnteresseerd in de Amerikaan. Eerst leken de Duitsers de beste papieren te hebben, maar dinsdagavond komen Spaanse media met het nieuws dat er een akkoord zou zijn met FC Barcelona. Het zou gaan om een deal van 20 miljoen euro, waar nog 5 miljoen aan bonussen bij kan komen.