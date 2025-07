Barend over titelstrijd: "Het wordt spannender dan men denkt"

Bij het programma De Oranjezomer werd woensdagavond uitvoerig besproken wie komend seizoen de grootste kanshebber is op de landstitel in de Eredivisie. Analist Chris Woerts liet er geen twijfel over bestaan: hij ziet PSV als de torenhoge favoriet.

"PSV heeft uitstekend ingekocht. Ik heb het de vorige keer ook al gezegd, maar ze worden met twee vingers in de neus kampioen", aldus Woerts. Wel plaatst hij een kanttekening bij de toekomst van aanvoerder Luuk de Jong. "Die gaat nog weg denk ik, maar die houdt het een beetje in het midden. Die is 34 en denkt: of ik ga naar een Europese club, maar voor hetzelfde geld blijft hij nog bij PSV. Saudi-Arabië hoorde je ook, maar dat werd gelijk ontkend."

Frits Barend sluit zich deels aan bij Woerts, maar denkt dat het spannender wordt dan veel mensen verwachten. Hij denkt dat Ajax en Feyenoord zich wél gaan mengen bovenin. "Ik ben het met Chris eens, maar ik denk dat het spannender wordt dan men denkt. Het wordt net als vorig jaar weer heel spannend, het wordt een leuke Eredivisie. PSV wordt niet met twee vingers in de neus kampioen. Ze hebben goed ingekocht, maar zijn ook heel veel kwijt."

Woerts benadrukt tot slot nog een mogelijk pijnpunt bij de Eindhovenaren: "Het verlies van Tillman kan ze wel eens opbreken. En Feyenoord heeft goed ingekocht." Waarop Barend nog een opvallende aankoop benoemt: "Van Bommel is een hele goede aankoop."