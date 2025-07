Barend: "Speel je bij Ajax, dan kun je in een hok met ratten wonen"

Barbara Barend weet dat de financiële situatie in het vrouwenvoetbal bij sommige clubs flink beter is dan enkele jaren geleden. De sportjournaliste ziet echter ook dat veel speelsters nog altijd niet kunnen leven van het voetbal.

In de podcast Sportnieuws.nl in Oranje is Barend kritisch. "Bij de OranjeLeeuwinnen schijnen de dingen écht goed geregeld te zijn", doelt ze op het feit dat de speelsters van Oranje dezelfde premies krijgen als de mannen. "Dat is mooi. Voor mannen is dat een fooi, maar voor vrouwen is het bijna hun jaarsalaris, als je al je interlands optelt. Maar in de Eredivisie voetballen héél veel vrouwen voor een onkostenvergoeding of voor de helft van minimumloon."

Barend pleit niet voor een gelijk salaris in het mannen- en vrouwenvoetbal. "Maar als je wilt spreken van betaald voetbal, moet je ook betalen. Het minimum zou in elk geval het wettelijk minimumloon moeten zijn. Speel je bij een club als Ajax en woon je in Amsterdam, dan kun je voor 700 euro in een hok met ratten gaan wonen door de dure maandlasten tegenwoordig."

"Voor veel speelsters in de Eredivisie is het bijna niet te doen", weet Barend. "Daarom vind ik dat clubs hun verantwoordelijkheid moeten nemen en moeten proberen om te zorgen dat vrouwen van hun sport kunnen leven."