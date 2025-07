Barend voorspelt Eredivisie-kampioen: "Ajax heeft een Spanjaard"

Hoewel het nog vroeg is om een voorspelling te doen over de kampioen van de Eredivisie volgend seizoen, durft Barend het toch aan. "Ik denk dat Feyenoord kampioen wordt", reageert hij op een vraag van Thomas van Groningen. "Ajax heeft een Spanjaard (Raúl Moro, red.) gekocht die ik niet ken, misschien is dat de ontbrekende schakel."

"Ik heb hem nog nooit zien voetballen. Maar Feyenoord heeft Steijn gekocht, dat vind ik een fantastische aankoop. PSV heeft Van Bommel gekocht, dat vind ik een fantastische aankoop. Ajax heeft die twee spelers niet. Dat waren dé Nederlandse spelers waarvan je zegt: die moet je hebben", vervolgt hij.

PSV is volgens Barend veel spelers kwijtgeraakt. "De hele voorhoede is weg: Noa Lang, Johan Bakayoko en Luuk de Jong gaat waarschijnlijk niet bijtekenen. Die moeten ze vervangen. Nou is Peter Bosz daar wel toe in staat, maar Feyenoord heeft iets minder spelers verloren", vertelt de journalist.

"En Ajax moet je maar afwachten, dat was vorig jaar niet om aan te zien qua voetbal en ik hoop dat er met die Spanjaard verandering in komt. Maar PSV en Feyenoord hebben de twee leukste aankopen gedaan", besluit hij.