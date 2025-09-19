Bart Frouws bekritiseert Ajax-speler: "Een ongelukkige avond"

Ajax verloor woensdagavond in de Johan Cruijff Arena met 0-2 van Internazionale en Bart Frouws zag dat de thuisclub aanvallend onmachtig was. De verslaggever wijst daarbij naar de optredens van Wout Weghorst en Mika Godts.

"Mika Godts miste de grootste kans aan Ajax-zijde en kende op meerdere vlakken een ongelukkige avond", schrijft hij op de website van VI. "De buitenspeler zette vijf dribbels in, maar kwam niet één keer succesvol langs zijn tegenstander. Het gebrek aan creativiteit valt sowieso op in de eerste weken van het nieuwe seizoen. Tegen Inter kwam Ajax tot slechts drie geslaagde dribbels", blikt Frouws terug.

"Dat is samen met Dortmund het laagste aantal van alle 24 ploegen die tot nu toe in actie kwamen in deze Champions League-campagne", weet hij. "Ook in de Eredivisie zijn de cijfers nog niet om over naar huis te schrijven. Ajax staat qua succesvolle dribbels op de veertiende plaats, met 27 geslaagde acties. Dat is fors minder dan PSV, dat met 72 geslaagde dribbels koploper is in deze categorie", aldus Frouws.

De aanvallers werden sowieso nauwelijks in stelling gebracht. "Ajax noteerde tegen Inter in totaal maar zeven schoten en vijftien balcontacten in het vijandelijke strafschopgebied. Slechts één van die balcontacten was van Wout Weghorst, die moeilijk bereikt werd door zijn ploeggenoten. Davy Klaassen, Oliver Edvardsen en Mika Godts wisten de spits allemaal slechts één keer in te spelen. Weghorst moest het vooral doen met lange ballen van doelman Vítezslav Jaros (6 keer). Na ruim uur spelen werd Weghorst, die tot geen enkele doelpoging kwam, vervangen door Kasper Dolberg."