Bart van Rooij naar Ajax? "Natuurlijk is zo'n stap een optie"

"Natuurlijk is een stap naar de Nederlandse top een optie, maar dat is niet iets waar ik nu heel erg mee bezig ben", vertelt Van Rooij in gesprek met ESPN. "Het is ook niet zo dat dit per se de ideale vervolgstap is. Ik ben 24 jaar en zie het ook wel zitten om naar een mooie club in het buitenland te gaan."

De vleugelverdediger verwacht geen problemen bij een stap omhoog. "Ik heb het niveau (bij FC Twente, red.) gelijk aangetikt en laat ook wekelijks zien dat ik dat niveau in mij heb. Bij de volgende stap is het weer de vraag of het gaat lukken om aan te haken. Op dit moment zou ik niet weten waarom dat niet zou lukken", aldus Van Rooij, die nog een contract tot medio 2028 heeft.

Hij maakte anderhalf jaar geleden bewust de overstap van NEC naar FC Twente. "Dat is wel grappig. Ik heb altijd gezegd dat FC Twente een mooie vervolgstap zou zijn. Het is een club die mij als persoon en voetballer past, maar wat het nu moet gaan worden, weet ik nog niet. Ik laat het allemaal op me afkomen en dan zie ik het allemaal wel", stelt Van Rooij, die volledig op zijn plek is bij FC Twente en zeker niet weg hoeft. "Het zal moeilijk worden om iets leukers te vinden dan hier."