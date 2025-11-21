Rio Ferdinand Podcast
Van Gaal kon Sadio Mané niet overtuigen: "Dat vroeg ik me af"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Bart van Rooij naar Ajax? "Natuurlijk is zo'n stap een optie"

Bjorn
bron: ESPN

Bart van Rooij heeft zich ontwikkeld tot een vaste waarde bij FC Twente. De rechtsback blinkt regelmatig uit en FC Twente lijkt door zijn ontwikkeling en sterke spel niet zijn eindstation.

"Natuurlijk is een stap naar de Nederlandse top een optie, maar dat is niet iets waar ik nu heel erg mee bezig ben", vertelt Van Rooij in gesprek met ESPN. "Het is ook niet zo dat dit per se de ideale vervolgstap is. Ik ben 24 jaar en zie het ook wel zitten om naar een mooie club in het buitenland te gaan."

De vleugelverdediger verwacht geen problemen bij een stap omhoog. "Ik heb het niveau (bij FC Twente, red.) gelijk aangetikt en laat ook wekelijks zien dat ik dat niveau in mij heb. Bij de volgende stap is het weer de vraag of het gaat lukken om aan te haken. Op dit moment zou ik niet weten waarom dat niet zou lukken", aldus Van Rooij, die nog een contract tot medio 2028 heeft.

Hij maakte anderhalf jaar geleden bewust de overstap van NEC naar FC Twente. "Dat is wel grappig. Ik heb altijd gezegd dat FC Twente een mooie vervolgstap zou zijn. Het is een club die mij als persoon en voetballer past, maar wat het nu moet gaan worden, weet ik nog niet. Ik laat het allemaal op me afkomen en dan zie ik het allemaal wel", stelt Van Rooij, die volledig op zijn plek is bij FC Twente en zeker niet weg hoeft. "Het zal moeilijk worden om iets leukers te vinden dan hier."

Gerelateerd:
Paul Simonis

Paul Simonis nieuwe trainer Ajax? "De meest interessante kandidaat"

0
Erik ten Hag

"PSV zal dan minimaal een poging gaan wagen bij Erik ten Hag"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mika Godts in duel met Bart van Rooij

Bart van Rooij naar Ajax? "Natuurlijk is zo'n stap een optie"

0
Valentijn Driessen

Driessen over Ajacied: "Ergste is dat hij dat helemaal niet was"

0
Abdelhak Nouri

Update over Abdelhak Nouri (28): "Soms zit hij in een rolstoel"

0
Wim Kieft

Kieft over moment bij Ajax: "Die riep de hele tijd kutchinees"

0
Denny Landzaat

Landzaat krijgt bijval: "Hoef hem geen veren in reet te steken"

0
Jordi Cruijff

'Jordi Cruijff in beeld bij Ajax': "Weer een romantische keuze"

0
Peter Bosz

Peter Bosz spoedig naar Ajax? "Zijn contract bij PSV loopt af"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd