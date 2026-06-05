Bartina Koeman krijgt chemo tegen kanker: "Behandeling slaat aan"

Bartina Koeman leeft al geruime tijd met uitgezaaide borstkanker. Terwijl bondscoach Ronald Koeman zich opmaakt voor het WK voetbal, speelt zich voor zijn vrouw een heel andere strijd af. Vanuit Barcelona vertelt de 65-jarige hoe zij haar ziekte beleeft, zonder zichzelf te laten definiëren door haar diagnose.

Koeman verdeelt haar tijd tussen Nederland en Spanje, waar zij in beide landen behandelingen ondergaat. Ondanks haar ziekte wil ze vooral gezien worden als moeder, oma, partner en vriendin, en niet uitsluitend als patiënt. "Ik wil nog niet van deze wereld af," zegt ze. "En zolang ik hier ben, wil ik me levend voelen."

Via FaceTime spreekt ze vanuit Barcelona met De Telegraaf, waar dochter Debbie haar bijstaat tijdens haar verblijf. Over haar huidige situatie is Koeman voorzichtig positief. "Het beste woord dat ik kan gebruiken is: stabiel. Dat klinkt misschien saai, maar voor mij is het goud. De immunobehandeling en chemokuren die ik nu krijg, slaan aan. Dat is in mijn situatie allesbehalve vanzelfsprekend, dus daar ben ik oprecht dankbaar voor."