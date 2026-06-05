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Bartina Koeman krijgt chemo tegen kanker: "Behandeling slaat aan"

Arthur
Ronald Koeman met zijn vrouw Bartina
Ronald Koeman met zijn vrouw Bartina Foto: © BSR Agency

Bartina Koeman leeft al geruime tijd met uitgezaaide borstkanker. Terwijl bondscoach Ronald Koeman zich opmaakt voor het WK voetbal, speelt zich voor zijn vrouw een heel andere strijd af. Vanuit Barcelona vertelt de 65-jarige hoe zij haar ziekte beleeft, zonder zichzelf te laten definiëren door haar diagnose.

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Koeman verdeelt haar tijd tussen Nederland en Spanje, waar zij in beide landen behandelingen ondergaat. Ondanks haar ziekte wil ze vooral gezien worden als moeder, oma, partner en vriendin, en niet uitsluitend als patiënt. "Ik wil nog niet van deze wereld af," zegt ze. "En zolang ik hier ben, wil ik me levend voelen."

Via FaceTime spreekt ze vanuit Barcelona met De Telegraaf, waar dochter Debbie haar bijstaat tijdens haar verblijf. Over haar huidige situatie is Koeman voorzichtig positief. "Het beste woord dat ik kan gebruiken is: stabiel. Dat klinkt misschien saai, maar voor mij is het goud. De immunobehandeling en chemokuren die ik nu krijg, slaan aan. Dat is in mijn situatie allesbehalve vanzelfsprekend, dus daar ben ik oprecht dankbaar voor."

Tegelijk zijn de bijwerkingen fors. Woensdag had ik een kuur en hier in Spanje krijg je daarna een soort cortisone-achtige boost. Daar voel je je even goed van, bijna normaal. Maar dat gevoel zakt weg. En daarna komt de pijn. Vanmorgen dacht ik echt: dit interview wordt 'm even niet." Ondanks de zware behandelingen blijft Koeman veel waarde hechten aan haar uiterlijk. Volgens haar is dat geen kwestie van oppervlakkigheid, maar een manier om zichzelf te blijven.

"Absoluut. Ik ben ijdel. En daar schaam ik me niet voor. Ik ga nooit onopgemaakt de deur uit. Dat is geen oppervlakkigheid, dat is zelfzorg. Het geeft me kracht. Ik voel me daardoor mezelf. Ik wil geen patiëntenlabel op mijn voorhoofd. Ik haat zeurpieten. En ja, ik weet hoe dat klinkt, want ik heb alle reden om te klagen. Maar ik wil niet dat mensen me alleen zien als 'die zieke vrouw'."

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