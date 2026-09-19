Bartina Koeman uit de tijd: "Niet iedereen zal dit weten..."

Edwin Evers heeft vrijdagmiddag in zijn radioprogramma op Radio 538 stilgestaan bij het overlijden van Bartina Koeman. De vrouw van voormalig bondscoach Ronald Koeman overleed dinsdag op 65-jarige leeftijd na een langdurig ziekbed, in het bijzijn van haar gezin.

Het overlijden van Bartina heeft Evers diep geraakt. De radiomaker is al jarenlang bevriend met Ronald en Bartina Koeman en besloot daarom in zijn uitzending uitgebreid stil te staan bij haar overlijden. "Niet iedereen zal dit weten, maar ik ben al heel lang heel goed bevriend met Ronald en Bartina. Dus vandaar dat ik vind dat ik hier nu wat moet zeggen. Op mijn plek, deze plek hier op de radio", begint Evers vrijdagmiddag.

Evers maakte van dichtbij mee hoe Bartina met haar ziekte omging en sprak vol bewondering over haar houding. "Bartina was een geweldig mens. Ze was al lange tijd ziek. En ik heb gezien hoe ze die ziekte gedragen heeft. Hoe ze dat dapper en ongelooflijk moedig heeft gedaan. Hoe ondraaglijk het soms ook was. Bartina heeft gestreden, ze heeft geleden, maar ondanks dat heeft ze vooral geleefd. Ze wilde gewoon leven! En daarmee bedoel ik niet ademen, maar leven, leven, leven. Genieten van datgene wat het allerbelangrijkste voor haar was: haar gezin, haar man, kinderen, kleinkinderen. Ze heeft geweldige herinneringen gemaakt in haar leven", zegt een geëmotioneerde Evers.