Bas Nijhuis heeft spijt van het feit dat hij nooit vader is geworden. De 49-jarige scheidsrechter die al jarenlang te zien is in de Eredivisie blikt zondagavond in het SBS6-programma Vier Linkerhanden, gepresenteerd door Wilfred Genee, openhartig terug op zijn leven. Daarbij vertelt hij over zijn onvervulde kinderwens en de keuzes die hij achteraf misschien anders had willen maken.

Terwijl er op zijn Twentse erf flink wordt geklust, kijkt Nijhuis terug op zijn privéleven. De arbiter is momenteel nog altijd herstellende van een zware achillespeesblessure, die hij begin dit jaar opliep. "Ik heb heel veel spijt wel van sommige dingen. Dat ik denk: oh, dat had ik anders kunnen doen. Wat ik echt anders had moeten doen in mijn leven? Misschien wel zoiets als met kinderen. Als je kijkt naar mijn broertje: hij heeft natuurlijk ook een gezin met kinderen", vertelt Nijhuis in het programma, dat zondag om 18.30 uur wordt uitgezonden. "Dat is natuurlijk ook wel iets dat je denkt van: ja, dat is nooit op je pad gekomen of dat is nooit ergens zo van gekomen." Volgens de vaste bargast van Vandaag Inside heeft zijn drukke leven, in combinatie met verschuivende prioriteiten en eerdere relaties, mogelijk een rol gespeeld bij het uitblijven van een eigen gezin.

"Het komt op je pad. En als het op je pad was gekomen, was het wel erg leuk. En je ziet wel bij je broertje als gezin: dat is mooi om te zien. Ik was ook wel iemand die altijd wel veel: oh, daarheen en daarheen. En dan liggen je prioriteiten misschien ergens anders", legt hij uit. "Je zocht heel veel dingen op, waardoor het er misschien niet kwam. Misschien omdat ik geen tijd of door relaties die ik in het verleden heb gehad die dan net niet liepen, waardoor het er niet van is gekomen." In 2021 verloofde Nijhuis zich met zijn partner Chantal Koebrugge. Het aanzoek was bijzonder: Chantal werd destijds per helikopter naar het landgoed van Slot Zeist gevlogen. Het stel had toen nog de wens om na hun huwelijk samen kinderen te krijgen. "Pas als dat achter de rug is, willen we aan kinderen beginnen. In die volgorde", vertelde Nijhuis in juli 2021 aan Privé. "Voorlopig hebben we onze handen nog vol aan onze paarden, geiten en lammeren, maar in de toekomst een gezin stichten zou prachtig zijn."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen. Cookievoorkeuren wijzigen