2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Bas Nijhuis 'enorm aangeslagen': "Dit is dramatisch voor hem"

Bjorn
bron: Vandaag Inside
Bas Nijhuis
Bas Nijhuis Foto: © BSR Agency

Bas Nijhuis zou komend weekend de topper tussen PSV en Feyenoord fluiten, maar woensdag werd bekend dat de scheidsrechter een zware blessure heeft opgelopen. Bij Vandaag Inside, waar Nijhuis regelmatig te gast is, kon dit nieuws natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan, want het programma had een verrassing voor hem in petto.

Nijhuis keek juist enorm uit naar de confrontatie van komend weekend, omdat het bijna vijf jaar geleden was dat hij voor het laatst een duel tussen twee clubs uit de traditionele top-3 floot. Bij een conditietest deze week ging het echter mis, wat tot grote emoties bij de scheidsrechter leidde.

De 49-jarige Nijhuis is vaste gast bij Vandaag Inside, en het programma besteedde uitgebreid aandacht aan zijn tegenslag. Presentator Wilfred Genee sprak voorafgaand aan de uitzending met Nijhuis. "Ik heb hem aan de lijn gehad, we kennen Bas heel lang en hij is altijd het zonnetje in huis, maar hij is enorm aangeslagen. Hij heeft nu een rare schoen aan waardoor zijn voet naar beneden wordt gedrukt en dan moet hij laten herstellen."

"Dit is dramatisch voor hem", reageerde Johan Derksen. "Hij is verguisd, heeft zich weer terug naar de top gefloten en krijgt de absolute toppers waar hij recht op heeft. En dan valt dit weg." Genee voegde toe: "Ik heb dit bij Bas nog nooit meegemaakt. We wilden even bellen (in de uitzending, red.), maar hij is even niet aanspreekbaar."

Om Nijhuis een hart onder de riem te steken, stelde het programma een pakket voor hem samen. Zoals vaker bij Vandaag Inside zat daar een opmerkelijk voorwerp in. "Hij zal vooral tevreden zijn met de zelfbevredigingsmachine", merkt Derksen op. "Als je die op je lul zet dan is dat heel goed voor je achillespees."

Fabrizio Romano

'Fabrizio Romano deelt transferupdate: Ajacied naar Juventus'

0
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
