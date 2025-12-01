Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

bron: De Oosttribune

Bas Nijhuis heeft geen goed woord over voor de fans van Ajax die zondagavond vuurwerk afstaken in de Johan Cruijff ArenA. De scheidsrechter was genoodzaakt de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen te staken. 

Al na vijf minuten werden er grote aantallen vuurpijlen afgeschoten vanuit de F-side. "Het was echt gevaarlijk", blikt Nijhuis terug in de Oosttribune. "Ik heb vaker gehad dat er vuurwerk op de tribunes werd afgestoken en dat er wat op het veld belandde, dat je de spelers echt moet aansporen om naar binnen te gaan. Nu renden de spelers zelf ook. Ik heb het nog nooit meegemaakt zoals deze keer. Het was verschrikkelijk. Je zag de spelers ook schrikken."

Tijdens de onderbreking liet Nijhuis zich al fel uit over de boosdoeners en hintte de arbiter op een definitieve staking. "Ik was echt kwaad. Man, kappen met die poppenkast. Er zitten ook 1.200 supporters uit Groningen", vertelt hij een dag later. 

Na een lange onderbreking kwamen beide ploegen weer het veld op, maar ging het razendsnel weer mis en moest de wedstrijd inderdaad definitief gestaakt worden. "Toen ik de tweede keer binnenkwam, dacht ik: als je op het veiligheid gooit, dat je dat niet kan garanderen, dan weet je zeker dat het wordt stilgelegd. Vanuit mij ging het wel die kant op", besluit Nijhuis. 

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt dinsdagmiddag om 14.30 uur in een leeg stadion hervat vanaf de vijfde minuut. 

