Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

Serdar Gözübüyük is door een selectie van oud-internationals uitgeroepen tot beste scheidsrechter van het seizoen 2024-2025. De arbiter ontving de prijs, bekend als de gouden kaart, uit handen van Ruud Gullit. Bij Vandaag Inside r eageerde voormalig scheidsrechter Björn Nijhuis op de verkiezing, waarin hij zelf niet voorkwam.

De Twentse arbiter reageert op de verkiezing, waar hij niet zo van houdt. "Ik zat wel te kijken of mijn naam nog ergens tussen stond, maar ik was nergens te vinden. Het is wel mooi dat de scheidsrechters weer positief in het nieuws komen, want het was alleen maar negatief. Serdar heeft echt wel een goed seizoen gefloten, dus het is ook wel terecht. Ik ben alleen nooit zo van die klassementjes. In 2018 had ik hem gewonnen, maar toen zei ik dat ik het niet hoefde. Ik heb de gouden kaart ook niet opgehaald."

Nijhuis deelde ook een anekdote uit zijn eigen carrière: "Vroeger ging ik naar FC Groningen en dan had je Piet Fransen daar. Toen kreeg ik altijd een 5. Ik zei tegen mijn vader: 'ga naast Fransen zitten een sigaretje roken' en sindsdien kreeg ik een 7. Het is dus een fantastisch klassement van De Telegraaf", sneert Nijhuis lachend.