AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

Arthur
bron: Vandaag Inside

Serdar Gözübüyük is door een selectie van oud-internationals uitgeroepen tot beste scheidsrechter van het seizoen 2024-2025. De arbiter ontving de prijs, bekend als de gouden kaart, uit handen van Ruud Gullit. Bij Vandaag Inside reageerde voormalig scheidsrechter Björn Nijhuis op de verkiezing, waarin hij zelf niet voorkwam.

De Twentse arbiter reageert op de verkiezing, waar hij niet zo van houdt. "Ik zat wel te kijken of mijn naam nog ergens tussen stond, maar ik was nergens te vinden. Het is wel mooi dat de scheidsrechters weer positief in het nieuws komen, want het was alleen maar negatief. Serdar heeft echt wel een goed seizoen gefloten, dus het is ook wel terecht. Ik ben alleen nooit zo van die klassementjes. In 2018 had ik hem gewonnen, maar toen zei ik dat ik het niet hoefde. Ik heb de gouden kaart ook niet opgehaald."

Nijhuis deelde ook een anekdote uit zijn eigen carrière: "Vroeger ging ik naar FC Groningen en dan had je Piet Fransen daar. Toen kreeg ik altijd een 5. Ik zei tegen mijn vader: 'ga naast Fransen zitten een sigaretje roken' en sindsdien kreeg ik een 7. Het is dus een fantastisch klassement van De Telegraaf", sneert Nijhuis lachend.

Gerelateerd:
Devyne Rensch bij AS Roma

'Oud-Ajacied Devyne Rensch kan AS Roma na halfjaar weer verlaten'

0
Hans Kraay jr.

Hans Kraay junior geeft advies: "Dat heeft Ajax de titel gekost"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
Valentijn Driessen

Driessen en Derksen kritisch: "Hij is nog erger dan Mislintat"

0
René van der Gijp

Van der Gijp: "Thuis ging dat niet gebeuren, ook niet tegen Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd