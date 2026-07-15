Bas Nijhuis met brok in de keel bij VI: "Vriend voor iedereen"

Bas Nijhuis was dinsdagavond te gast bij Vandaag Inside en de 49-jarige scheidsrechter uit Enschede werd daarbij ook geconfronteerd met het overlijden van zijn collega Rob Dieperink. De Overijsselse arbiter was zichtbaar ontdaan en kreeg het nieuws nota bene te horen van een speler van FC Twente.

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"Ik was zelf bij FC Twente om de richtlijnen en nieuwe spelregels uit te leggen aan het team", blikt hij terug. "Dat moeten we bij alle clubs doen; iedere selectie krijgt weer een uitleg over de nieuwe spelregels. Toen ik klaar was, kwam in één keer Daan Rots naar me toe. Hij zei: ‘Bas, ik heb net een bericht gekregen, voordat je begon: Rob Dieperink is overleden.' Dan krijg je echt zo'n gevoel van: wat gebeurt hier? Dat kan toch niet waar zijn?" "Een jongen van 38 jaar... Dat vind ik best wel moeilijk. Echt een superkerel, echt een geweldige vent", aldus Nijhuis, die tegen zijn tranen moet vechten. "Hij heeft de laatste tijd heel wat meegemaakt (Dieperink werd beschuldigd van aanranding van een 17-jarige jongen in Engeland, red.) en daar is veel over gesproken. Er is uiteindelijk helemaal niks bewezen, hij is overal van vrijgesproken. Maar zoiets heeft natuurlijk ontzettend veel impact", constateert hij. "De scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen zat erbovenop, die heeft hem echt overal in begeleid. De KNVB heeft ook direct gereageerd richting De Telegraaf met een open verhaal", benadrukt Nijhuis. "Aan het einde van het seizoen heeft hij ook de groep toegesproken. Hij heeft verteld wat er was gebeurd. Hij heeft alles heel open gedaan en heeft ook gezegd: 'Ik ga er gewoon weer voor in nieuwe seizoen’."