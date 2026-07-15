Bas Nijhuis met brok in de keel bij VI: "Vriend voor iedereen"
Bas Nijhuis was dinsdagavond te gast bij Vandaag Inside en de 49-jarige scheidsrechter uit Enschede werd daarbij ook geconfronteerd met het overlijden van zijn collega Rob Dieperink. De Overijsselse arbiter was zichtbaar ontdaan en kreeg het nieuws nota bene te horen van een speler van FC Twente.
"Ik was zelf bij FC Twente om de richtlijnen en nieuwe spelregels uit te leggen aan het team", blikt hij terug. "Dat moeten we bij alle clubs doen; iedere selectie krijgt weer een uitleg over de nieuwe spelregels. Toen ik klaar was, kwam in één keer Daan Rots naar me toe. Hij zei: ‘Bas, ik heb net een bericht gekregen, voordat je begon: Rob Dieperink is overleden.' Dan krijg je echt zo'n gevoel van: wat gebeurt hier? Dat kan toch niet waar zijn?"
"Een jongen van 38 jaar... Dat vind ik best wel moeilijk. Echt een superkerel, echt een geweldige vent", aldus Nijhuis, die tegen zijn tranen moet vechten. "Hij heeft de laatste tijd heel wat meegemaakt (Dieperink werd beschuldigd van aanranding van een 17-jarige jongen in Engeland, red.) en daar is veel over gesproken. Er is uiteindelijk helemaal niks bewezen, hij is overal van vrijgesproken. Maar zoiets heeft natuurlijk ontzettend veel impact", constateert hij.
"De scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen zat erbovenop, die heeft hem echt overal in begeleid. De KNVB heeft ook direct gereageerd richting De Telegraaf met een open verhaal", benadrukt Nijhuis. "Aan het einde van het seizoen heeft hij ook de groep toegesproken. Hij heeft verteld wat er was gebeurd. Hij heeft alles heel open gedaan en heeft ook gezegd: 'Ik ga er gewoon weer voor in nieuwe seizoen’."
“Afgelopen zaterdag floot hij ook weer een wedstrijd. Toen hoorde ik van journalisten vanuit Oost die daar waren, omdat die de wedstrijden van Go Ahead volgen, dat er weer dingen worden geroepen. Het is kennelijk tegenwoordig allemaal maar normaal...", zucht hij. "Terwijl iemand gewoon is vrijgesproken (de zaak werd uiteindelijk geseponeerd vanwege een gebrek aan bewijs, red.). Mensen hebben geen idee wat het met iemand doet als je zulke dingen roept of schrijft, terwijl het helemaal niet klopt en terwijl er geen enkel bewijs voor is", aldus Nijhuis.
"Ik weet uit eigen ervaring wat het met je kan doen als mensen dingen over je zeggen. Ik heb een dikke huid, dat weet ik ook, maar van binnen doet het echt iets met je", erkent hij. "Je hebt het gevoel dat iedereen naar je kijkt en dat iedereen een mening over je heeft. Hij is gewoon zo'n leuke vent. Binnen de scheidsrechtersgroep was hij echt een vriend voor iedereen. Hij belde altijd als er iets was, of als je een blessure had. Het is zo'n lieve jongen, en dan denk je: hij is pas 38 jaar oud en hij is er niet meer...", vervolgt Nijhuis emotioneel.
"We weten nu nog niet wat de oorzaak is, maar dat zal de familie naar buiten moeten brengen, wat er precies is gebeurd. Iedereen gaat nu natuurlijk speculeren, maar daar moeten we gewoon op wachten. Het is vooral heel heftig dat dit is gebeurd", legt hij uit. "Ik hoop ook dat mensen die op zaterdag (bij de wedstrijd Go Ahead Eagles - Apollon Limasol, red.) langs de lijn dit soort dingen roepen, al is het misschien als grap bedoeld, zich eens afvragen wat ze eigenlijk roepen. Wat voor impact dat kan hebben op iemand. Wat doet dat met zo iemand?"
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