Bas Nijhuis na afgekeurde goal bij AZ - Ajax: "Ken de regel, man"

Ajax speelde zondagmiddag met 1-1 gelijk op bezoek bij AZ, maar het duel in Alkmaar had ook heel anders af kunnen lopen. Scheidsrechter Danny Makkelie keurde echter een doelpunt van Troy Parrott af vanwege buitenspel en volgens Bas Nijhuis was dat terecht.

"Sadiq staat in buitenspelpositie én hindert Gaaei om naar die situatie toe te gaan", sprak de arbiter maandagavond bij Vandaag Inside. "Sadiq staat Gaaei in de weg. Als hij verder weg had gestaan en Gaaei had nooit bij de bal gekund, dan was er niets aan de hand geweest. Maar nu wel", constateert Nijhuis.

Pierre van Hooijdonk was zondagavond bij Studio Voetbal nog kritisch over het besluit. "Als dit een blok is, dan is dit een dramatisch blok", liet hij weten. "Sadiq gebruikt zijn handen niet en loopt eigenlijk nog een beetje mee naar achter. Dit vind ik echt een belachelijke beslissing", foeterde Van Hooijdonk.

Nijhuis is echter niet onder de indruk van de reactie van de voormalig Feyenoord-aanvaller. "Ik snap niet zo goed wat de analisten allemaal zeggen. Ik hoor Pierre van Hooijdonk bij Studio Voetbal dingen zeggen... Ken de regel, man", vervolgt hij geïrriteerd. "Het is heel duidelijk, dit is gewoon de regel. Toen ik zat te kijken dacht ik meteen: die goal wordt afgekeurd. Heel duidelijk. Dit is gewoon appeltje eitje. Alle discussie hierover is totale onzin", besluit Nijhuis.