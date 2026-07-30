'Bas Nijhuis onder vuur in Eredivisie': "Hij koketteert er mee"
Mario van der Ende heeft stevige kritiek geuit op de huidige arbitrage in de Eredivisie. De oud-scheidsrechter is met name niet te spreken over de manier waarop Bas Nijhuis wedstrijden leidt. Ook Martin van den Kerkhof krijgt een flinke veeg uit de pan.
In gesprek met Sportnieuws.nl bespreekt Van der Ende het niveau van de Nederlandse scheidsrechters. Volgens hem steken slechts drie arbiters echt boven de rest uit. "Ik denk dat je Lindhout, Gözübüyük en Makkelie hebt, maar daarna wordt het al heel dun. Dan heb je jonge jongens als Nagtegaal en Kooij, maar die moeten de achtervolging nu wel inzetten om hierbij te komen. Anders blijft het een beetje aanmodderen."
Opvallend is dat Bas Nijhuis niet in dat rijtje voorkomt. De arbiter werd onlangs door Voetbal International nog uitgeroepen tot scheidsrechter van het seizoen 2025/26, maar Van der Ende kan zich daar duidelijk niet in vinden. "Ik vond Nijhuis een groot talent toen hij begon te fluiten. Maar zoals hij de laatste jaren bezig is om zijn eigen regels toe te passen op het veld... Ik denk dat uniformiteit voor spelers, trainers en het publiek belangrijk is in de arbitrage. Als jij dan bewust de grenzen gaat overtreden, bewust overtredingen gaat negeren... Hij koketteert er ook mee dat hij dat randje overgaat. Dat hoort dus niet bij een scheidsrechter."
Niet alleen Nijhuis moet het ontgelden. Ook Martin van den Kerkhof krijgt kritiek vanwege zijn optreden tijdens de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en PSV. "Martin van den Kerkhof zei bij de laatste wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en PSV dat hij in de geest van de wedstrijd floot en het nog geen tijd was voor een strafschop, terwijl er een overtreding op Guus Til in het strafschopgebied werd gemaakt. Dan denk ik: ga lekker IJsselmeervogels 3 fluiten. Dat hoort in mijn optiek niet op Eredivisie-niveau thuis."
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